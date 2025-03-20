На Украине признали, что Сумская область – новый театр боевых действий

Российская армия активизировалась сразу на нескольких направлениях, применяя против ВСУ тактику «тысячи порезов».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запорожское направление – резкая активизация, но тут можно, конечно, рассматривать эту ситуацию, как тактику «тысячи порезов». То есть, одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов Генштаба ВСУ. Можем рассматривать и эту версию, что активизация на Запорожском, Харьковском и Сумском направлении имеет целью отвлечение оперативных резервов от Донецкого и Курского направлений.

Но основной акцент следует делать на том, что Сумская область уже становится театром боевых действий и в планах оккупантов, заметьте, не только создание так называемой санитарной зоны на территории Сумской области, сколько попытки непосредственного прорыва в район КПВВ «Суджа» с целью блокирования украинской группировки на территории Курской области. Вот, о чем идет речь», – заявил Снегирев.