Луценко жалуется на частые самоподрывы в ВСУ на кустарной «запрещёнке»

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Подразделения ВСУ самостоятельно изготавливают запрещённое их же государством оружие – и часто сами же на нём подрываются.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские на мотоциклах, на ослах или пешком идут вплоть до наших окопов. Это происходит, потому что, к сожалению, Украина в 99-м году подписала, а в 2005-м году ратифицировала Международную конвенцию о запрете противопехотных мин. И в рамках этого ликвидировала собственный, один из крупнейших в мире на тот момент, запас противопехотных мин. Причем больше всего, она их ликвидировала, начиная с 19-го года и продолжала вплоть до самой войны. Из миллионов мин у нас остались капли», – переживал Луценко.

Очевидно, под «ликвидацией» он имел в виду использование их на Донбассе, в том числе против мирного населения. Хотя в слух бывший прокурор такого не сказал.