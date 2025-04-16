Кроме глупости, есть четыре веских причины: почему Зеленский так боится мира
Владимир Зеленский ни за что не откажется от войны, которая даёт ему власть, безопасность, богатство и славу.
Об этом в своем блоге заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский не хочет прекращения войны. Он за войну цепляется любыми способами, какими он располагает, зубами и ногтями он в эту войну вцепился. Это его личные интересы, это групповые интересы тех людей, которые стоят за ним.
У него целый комплекс интересов. И власть, и финансовые интересы, и влияние, и его эго раздутое. Там очень много факторов – и субъективных, и объективных.
Первое, война – это главный фактор удержания власти для него. Это главное. Потому что если прекратится война, это значит что? Это значит выборы, он по-любому не удержится у власти. А когда он теряет власть, в лучшем случае это судебные последствия, в худшем случае его просто пристрелят. Потому что слишком многих людей он обидел.
Второй фактор – финансы. За время военного конфликта Зеленский стал долларовым миллиардером на том потоке денег, который пошел со стороны Европы и США.
Не так давно он купил контрольный пакет акций компании, добывающей алмазы в ЮАР. Заплатил, если я не ошибаюсь, миллиард шестьсот миллионов долларов за это. Можно вспомнить о яхтах, которые он скупает, о виллах, о квартирах и так далее. Человек прекрасно себя чувствует», – отметил Ваджра.
«Следующая сторона – психологический момент. Он же привык блистать. Вся жизнь актёра – это блистание на сцене. А сейчас у него ведь сцена – это целый мир. По крайней мере, ему так сейчас кажется, что весь мир смотрит на него с восхищением, он играет некого героя великого. И миллионы глаз устремлены к нему. Это его апофеоз как актёра.
Ну и как личность, ведь он невероятно тщеславен, то есть его тщеславие можно сравнить только с его жадностью, а тщеславие и жадность можно сравнить только с его глупостью», – подытожил он.
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