Киевский политтехнолог: «Предупреждения Путина об ответе на удары по Запорожской АЭС – это очень серьёзно»

Если русские всё же ответят зеркально на удары ВСУ по энергоснабжению Запорожской АЭС, на Украине может случиться ядерная авария с самыми непредсказуемыми последствиями.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Будет катастрофа, причём, с большим риском ядерной аварии на станциях. Путин же говорил, имея в виду, что наносились удары по линиям электропередач, питающих ЗАЭС, что может быть зеркальный ответ. А это уже выход на другой уровень, скажем, чревато уже ядерным инцидентом с непредсказуемыми последствиями для страны.

Ведь никто не даст никаких гарантий, что топливо не поплавится, если не работает система охлаждения. Или не окажется в достаточном количестве топлива для дизель-генераторов. Это такое довольно серьёзное предостережение», – тревожился Золотарёв.

Однако он отметил, что от риторики киевских властей создаётся впечатление, что они и не против такого варианта.

«Но если эти красные линии, с учётом этих идей «достать и в бункере», и «обесточить Москву», поэтому, мне кажется, перспективы того, с чем столкнутся украинцы, кое-кого мало волнуют.

Наоборот, это будет подаваться со слезой, с надрывом в голосе, говорить о том, «як мы потэрпаемо от агрессора». Ну, всё на поверхности», – констатировал политтехнолог.

