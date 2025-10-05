Киевский политтехнолог: «Предупреждения Путина об ответе на удары по Запорожской АЭС – это очень серьёзно»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если русские всё же ответят зеркально на удары ВСУ по энергоснабжению Запорожской АЭС, на Украине может случиться ядерная авария с самыми непредсказуемыми последствиями.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Будет катастрофа, причём, с большим риском ядерной аварии на станциях. Путин же говорил, имея в виду, что наносились удары по линиям электропередач, питающих ЗАЭС, что может быть зеркальный ответ. А это уже выход на другой уровень, скажем, чревато уже ядерным инцидентом с непредсказуемыми последствиями для страны. Ведь никто не даст никаких гарантий, что топливо не поплавится, если не работает система охлаждения. Или не окажется в достаточном количестве топлива для дизель-генераторов. Это такое довольно серьёзное предостережение», – тревожился Золотарёв.

Однако он отметил, что от риторики киевских властей создаётся впечатление, что они и не против такого варианта.