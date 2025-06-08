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Европе стоило бы заводить свои компании на Украину с более приемлемыми условиями, тем более что британцы давно переманили к себе ведущих специалистов индустрии украинских беспилотников.

Об этом говорили участники организованного нежелательным в РФ «Атлантическим советом» антироссийского сборища «Варшавская неделя», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они ищут партнёров, но они не хотят, чтобы иностранные компании приходили, забирали их технологии и мало что давали взамен. Они заинтересованы в наращивании своего потенциала и получении хорошей прибыли. Так что будут ли это американские, британские, французские или польские фирмы, зависит от условий, которые предложат эти компанию. И я думаю, в интересах всех, чтобы западные компании предлагали украинцам хорошие условия, чтобы мы придумали, как использовать украинские технологии для наращивания нашего коллективного потенциала в области беспилотников», – призывал экс-посол США в Польше Дэниел Фрид

Однако бывший посол США на Украине Джон Хербст сообщил, что фактически вакантное место занято.