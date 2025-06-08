Хёрбст: «Британцы подмяли укро-индустрию БПЛА. А в Штатах – тупые и жадные руководители»
Европе стоило бы заводить свои компании на Украину с более приемлемыми условиями, тем более что британцы давно переманили к себе ведущих специалистов индустрии украинских беспилотников.
Об этом говорили участники организованного нежелательным в РФ «Атлантическим советом» антироссийского сборища «Варшавская неделя», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они ищут партнёров, но они не хотят, чтобы иностранные компании приходили, забирали их технологии и мало что давали взамен. Они заинтересованы в наращивании своего потенциала и получении хорошей прибыли. Так что будут ли это американские, британские, французские или польские фирмы, зависит от условий, которые предложат эти компанию.
И я думаю, в интересах всех, чтобы западные компании предлагали украинцам хорошие условия, чтобы мы придумали, как использовать украинские технологии для наращивания нашего коллективного потенциала в области беспилотников», – призывал экс-посол США в Польше Дэниел Фрид
Однако бывший посол США на Украине Джон Хербст сообщил, что фактически вакантное место занято.
«Насколько я понимаю, вы отстаёте, если хотите играть важную роль в развивающейся индустрии украинских беспилотников. К сожалению, США не являются лидером в этой области. Некоторые крупные компании и известные бренды приехали на Украину два года назад в поисках новых технологий. Украинцы не дураки, и это поняли.
На самом деле, лучше всех работают британцы. Все умные люди в украинской индустрии беспилотников проводят много времени в Лондоне. Поэтому я не вижу в Европе ни одной страны, которая так же впереди, как британцы. Советую обратить внимание.
И, хотя я патриот Америки и хотел бы видеть лидирующую роль США, знаете, если во главе стоят глупые и жадные люди, то ничего хорошего не жди. Даже если эти люди очень хорошо разбираются в бизнесе», – намекал Хёрбст.
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