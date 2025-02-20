Карякин: Русофобы в ФИДЕ никуда не делись. Верните нам флаг и гимн на соревнованиях

Катя Добрина.  
20.02.2025 09:30
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 323
 
Дзен, Россия, Русофобия, Спорт


Заявление ФИДЕ о возможности допуска шахматистов из России и Белоруссии к командным юношеским соревнованиям и возвращении остальных спортсменов не означает, что в Международной шахматной федерации закончились русофобы – они там остались и на руководящих должностях.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление ФИДЕ о возможности допуска шахматистов из России и Белоруссии к командным юношеским соревнованиям и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Как бы с одной стороны это хорошо и лучше, чем ничего, а с другой – хочется полноценного нормального возвращения всех российских шахматистов, чтобы мы могли выступать под своим флагом, гимном и так далее. Как только это случится, я даю слово, что готов сыграть там, в турнирах, вообще никаких проблем нет. И я очень люблю чемпионат мира по быстрым шахматам, по блицу, Кубки мира и так далее. Поэтому с удовольствием сыграю.

Но в ФИДЕ сейчас столько странных решений происходит. И те русофобы, которые меня отстраняли в 2022 году от участия в рамках Всемирной шахматной ассоциации ФИДЕ до сих пор никуда не делись. И даже если Дворкович (президент ФИДЕ) будет пытаться как-то, что-то вернуть, всё равно они будут этому сопротивляться. Поэтому определенное противостояние будет, так или иначе, пока эти люди у руля», – отметил он.

Карякин считает, что нельзя отказываться от идеи создания альтернативы ФИДЕ на основе БРИКС.

«Я считаю, что это отличная идея, и скорее всего мы к ней вернёмся. Всему свое время. Конечно, очень многое зависит от результатов СВО, мы все верим в нашу победу, вопрос времени, насколько быстро наступит мир. И, самое важное, наступит на наших условиях – с возвращением всех наших регионов. Эти вопросы очень сильно влияют на всё. И на спорт тоже», – заключил Карякин.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить