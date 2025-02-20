Карякин: Русофобы в ФИДЕ никуда не делись. Верните нам флаг и гимн на соревнованиях

Заявление ФИДЕ о возможности допуска шахматистов из России и Белоруссии к командным юношеским соревнованиям и возвращении остальных спортсменов не означает, что в Международной шахматной федерации закончились русофобы – они там остались и на руководящих должностях.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы с одной стороны это хорошо и лучше, чем ничего, а с другой – хочется полноценного нормального возвращения всех российских шахматистов, чтобы мы могли выступать под своим флагом, гимном и так далее. Как только это случится, я даю слово, что готов сыграть там, в турнирах, вообще никаких проблем нет. И я очень люблю чемпионат мира по быстрым шахматам, по блицу, Кубки мира и так далее. Поэтому с удовольствием сыграю. Но в ФИДЕ сейчас столько странных решений происходит. И те русофобы, которые меня отстраняли в 2022 году от участия в рамках Всемирной шахматной ассоциации ФИДЕ до сих пор никуда не делись. И даже если Дворкович (президент ФИДЕ) будет пытаться как-то, что-то вернуть, всё равно они будут этому сопротивляться. Поэтому определенное противостояние будет, так или иначе, пока эти люди у руля», – отметил он.

Карякин считает, что нельзя отказываться от идеи создания альтернативы ФИДЕ на основе БРИКС.