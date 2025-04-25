Иди, ещё приползёшь: Бессмертный о выходе Трампа из переговоров по Украине

С такими инициативами, как угрозы выхода США из переговорного процесса по Украине, Дональд Трамп «добегается до импичмента».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ну, собрался ты идти – так иди! Что же ты так цепляешься за эту ситуацию. А ответ на поверхности. Он уже попал на наживку московского фюрера, и теперь с него или с кишками всё это вырвут изнутри, или на этой наживке он будет болтаться до того времени, пока будет президентом, пока фюрер его не отпустит, или самого фюрера не ликвидируют. Он вот это побегает-побегает, или добежит до импичмента очень быстро, или его вынесут с креслом из того кабинета», – истерит Бессмертный.