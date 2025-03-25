«Главное – забуксовать перезагрузку отношений США и РФ» – экс-глава МИД Украины
Киев должен добиваться того, чтобы Москва и Вашингтон не достигли неприемлего для Украины результата в ходе переговоров.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наша первая цель – сделать так, чтобы американцы не развели наши переговоры и то, что они хотят сделать с нормализацией своих отношений с Кремлём. То есть реальный результат по Украине должен быть входом для возможности для них разговаривать с Россией. То есть не достигли приемлемого результата (причём, приемлемого не только для них, а для нас и для Европы), тогда должна буксовать и вся перезагрузка отношений с Россией.
Это наша первая цель, и здесь нам нужны европейцы, здесь нам нужны много кто в Штатах, кто и так очень цинично и с недоверием смотрят на сегодняшние усилия», – сказал Климкин.
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