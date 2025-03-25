«Главное – забуксовать перезагрузку отношений США и РФ» – экс-глава МИД Украины

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Киев должен добиваться того, чтобы Москва и Вашингтон не достигли неприемлего для Украины результата в ходе переговоров.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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