«Главное – забуксовать перезагрузку отношений США и РФ» – экс-глава МИД Украины

Вадим Москаленко.  
25.03.2025 09:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 435
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Киев должен добиваться того, чтобы Москва и Вашингтон не достигли неприемлего для Украины результата в ходе переговоров.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен добиваться того, чтобы Москва и Вашингтон не достигли неприемлего для Украины результата...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Наша первая цель – сделать так, чтобы американцы не развели наши переговоры и то, что они хотят сделать с нормализацией своих отношений с Кремлём. То есть реальный результат по Украине должен быть входом для возможности для них разговаривать с Россией. То есть не достигли приемлемого результата (причём, приемлемого не только для них, а для нас и для Европы), тогда должна буксовать и вся перезагрузка отношений с Россией.

Это наша первая цель, и здесь нам нужны европейцы, здесь нам нужны много кто в Штатах, кто и так очень цинично и с недоверием смотрят на сегодняшние усилия», – сказал Климкин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить