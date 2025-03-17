«Ганьба! Во Франковске сжигают авто ВСУшников» – «азовец»-могилизатор

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Люди на Украине готовы останавливать ТЦКшников голыми руками и даже тонуть в Тисе, лишь бы не идти на фронт.

Об этом на канале «Суспильное Ивано-Франковск» заявил пленённый в «Азовстали» и вернувшийся в результате обмена на Украину боевик запрещённого и признанного террористическим в РФ «Азова» Андрей «Корень» Кориневич, занимающийся сейчас рекрутингом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас большое сопротивление мобилизации. Мобилизация – это не плохо, мобилизация нам нужна, нам нужны люди в войске, потому что, к сожалению, солдаты умирают, фронт движется, война не останавливается. Однако «правильная» российская пропаганда показывает то, что мобилизация – это плохо, а если это показывать, то у нас будет провал по фронту, нехватка людей и т.д. У нас люди готовы выезжать – тонуть в Тисе, выезжать незаконными путями, чем идти служить, защищать свою отчизну», – сокрушался Кориневич.