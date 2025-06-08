Европейцы позаботятся, чтобы на саммите НАТО американцев не раздражали Зеленским и Украиной
Будет лучше для всех, чтобы саммит НАТО в Гааге прошёл спокойно и был сосредоточен вокруг увеличения обязательств стран по расходам на оборону. Вопросы, связанные с Украиной, лучше свести к минимуму и оставить чисто на декларативном уровне.
Об этом на организованном нежелательным в РФ «Атлантическим советом» сборище «Варшавская неделя» заявила замдиректора Центра восточных исследований (Польша) Юстина Готковска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На вопрос о роли Киева на мероприятии и о том, повлияет ли напряжённость вокруг будущего Украины на саммит в целом, она выразила большую надежду, что не повлияет.
«Думаю, что Украина будет одной из тем на саммите, и это уже успех. Если бы Украина не участвовала в первом саммите с президентом Трампом, это было бы плохим сигналом. Посмотрим, сможем ли мы послать хорошие сигналы, и декларация может быть немного короче, чем в прошлом. Посмотрим, как всё пройдёт.
Думаю, европейские страны-участницы и союзники вместе с генсеком постараются сделать так, чтобы этот саммит прошел гладко, без разногласий. И одним из результатов будет новое обязательство по расходам на оборону. Мы надеемся, что вокруг Украины не будет никаких разногласий. Но как это будет выглядеть в итоге, пока не ясно», – сказала Готковска.
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