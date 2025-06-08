Будет лучше для всех, чтобы саммит НАТО в Гааге прошёл спокойно и был сосредоточен вокруг увеличения обязательств стран по расходам на оборону. Вопросы, связанные с Украиной, лучше свести к минимуму и оставить чисто на декларативном уровне.

Об этом на организованном нежелательным в РФ «Атлантическим советом» сборище «Варшавская неделя» заявила замдиректора Центра восточных исследований (Польша) Юстина Готковска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос о роли Киева на мероприятии и о том, повлияет ли напряжённость вокруг будущего Украины на саммит в целом, она выразила большую надежду, что не повлияет.