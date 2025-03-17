Ельцинское окружение инициировало борьбу с «русским сепаратизмом» в Крыму, а «Партия регионов» продолжила – Цеков

Пророссийские силы в Крыму при Ельцине причислили к сепаратистам, цель которых – поссорить Россию с Украиной. Позже статус главной пророссийской силы себе присвоила «Партия регионов», пользуясь поддержкой Москвы.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хорошо помню события первой половины 90-х годов. Мы тоже пытались вернуться в Россию, руководители Крыма встречались с Ельциным и его окружением. Я в своё время летал в Сочи, встречался с Рыбкиным (спикер Госдумы), с Козыревым небезызвестным. Сейчас-то я понимаю, кто такой Козырев. А тогда он был министром иностранных дел России. Так вот, они тогда и пальцем не пошевелили, чтобы нас защитить. Тем более, чтобы нас принять. Окружение Ельцина в тот период, все эти советники из демократов или либералов, вообще в справках, которые предоставляли Ельцину, писали, что в Крыму к власти пришли сепаратисты, что они поссорят Украину с Россией. Они больше были озабочены тем, как нас ограничить в тех делах, что мы совершали в Крыму, и в тех поездках, которые мы совершали в Москву», – подчеркнул он.

Однако и после ухода Ельцина ситуация не поменялась – появился монополист пророссийских настроений.