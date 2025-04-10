День освобождения Одессы в оккупации — позор и лицемерие

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10 Апреля — День освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Который уже год в священную дату горожанам плюют в лицо.

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Вот и на этот раз мэр Геннадий Труханов был краток в поздравлениях — не то что до 2014-го! Когда он первый в гимнастерке, обвешавшись Георгиевскими лентами, возглавлял реконструкцию освободительных боев за Одессу. Часть из этих реконструкторов, с которыми он стоял плечом к плечу, погибнет 2 мая. И хоть бы хны Труханову — гимнастерка нигде не жмет.

«Мы благодарим каждого, кто тогда приближал победу. И мы верим в тех, кто это делает сейчас. Победили тогда — победим и теперь. Потому что Одесса — несокрушима. Слава Украине!», — заявил Труханов издалека, из Германии, где находится с рабочим визитом.

А возлагать цветы к монументам Победы отправился гауляйтер — ему можно, а людям — через рамки металлоискателя и сразу на карандаш СБУ.

Вот, что ответили одесситы на трухановское поздравление в Фейсбуке:

«Верните на монумент золотую звезду Города Героя, которую Ганул варварски выбил как трус. Это память, которую Одесса чтит, чтят те, кто был в немецкой оккупации. Есть еще дети войны, которые живы. Историю нельзя вычеркивать».

«Верните названия улиц в честь героев освободителей от фашизма генерала Бочарова, Добровольского, генерала Цветаева, маршала Жукова и многих других героев, благодаря которым мы живем».

«Стыдно читать. Тьфу! Лицемерие зашкаливает. Именно в День освобождения Одессы от ненавистных оккупантов хочу напомнить, что улица Маршала Малиновского, руководившего операцией по освобождению нашего города (уроженца Одессы!!! Нашего земляка!!!), переименована в честь какого-то современного зернового магната, о котором одесситы ничего не знают и знать не хотят. Улица командира партизанского объединения Молодцова-Бадаева, погибшего в застенках румынских оккупантов, — в честь какого-то сотника петлюровской армии, недолго задержавшегося в Одессе в 1919 году, улица имени защитницы города 25-й Чапаевской дивизии, проходящая аккурат по линии обороны города в 1941 году, — в честь греческого деловара и бывшего морского пирата, продержавшегося на должности одесского городского головы в конце ХІХ века всего полтора года… Не хочется даже продолжать этот позорящий Одессу список. Отака подяка. І така пам’ять. Стыдно за город, продажный горсовет и ситуацию, когда слова так позорно расходятся с делами. При всем уважении, Геннадий Леонидович, вам бы лучше сегодня промолчать, чем так лицемерить».

Первый раз оккупанты, портящие мемориалы букетами с жовто-блакытными удавками, фотографировали (для официальных релизов) стелу «Крылья Победы» так, чтобы не было видно золотую звезду — как бы чего не вышло. И заранее браво объявили, что именно 10 Апреля к мемориалам Победы — от Аллеи Славы до 411-й батареи, то есть по всему Поясу Славы — не будет ходить транспорт. Все правильно — чтобы чудом выживающие дети ТОЙ войны не доползли.

Позор… и он должен быть смыт так же, как после освобождения Одессы в 44-м, когда горожане срывали указатели улицы имени Гитлера.