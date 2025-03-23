Даже утроение западной помощи не спасёт украинскую энергетику – эксперт

Вадим Москаленко.  
23.03.2025 21:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Энергетика


Любой обем западной «помощи» не поможет Украине закрыть системами ПВО все объекты критической энергоинфраструктуры.

Об этом в эфире канала «Одесса live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Любой обем западной «помощи» не поможет Украине закрыть системами ПВО все объекты критической энергоинфраструктуры....

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Ведущая спросила, сможет ли Украина защитить свои энергообъекты, если перемирие не будет достигнуто, или будет нарушено.

«То количество объектов, даже если мы назовем 100 объектов энергетической или критической инфраструктуры, которые будут в этом перечне, защитить их физически невозможно, даже если мы сейчас утроим нашу противовоздушную оборону.

Потому что у нас ракет не хватает. Ну да, Германия пообещала нам 3 миллиарда евро дополнительно на финансирование. Но нужно эти ракеты где-то дополнительно взять, и нужны дополнительные установки», – сказал Попенко.

По его мнению, не помог бы даже аналог израильского Железного купола.

«Это огромное количество объектов, которые должны быть защищены. Учтите, например, когда нам рассказывали об Израиле, об их Железном куполе, который защищает всю страну, а реальность была совсем другая – обычные ракеты, не русские, летели и они не смогли ничего с ними сделать.

А Украина территориально в разы больше, объектов в разы больше, поэтому увеличить защиту мы сможем, но физически защитить все объекты вряд ли возможно», – подытожил эксперт.

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