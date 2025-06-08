«Даже инвалиды в опасности: украинское общество готово перебить друг друга» – киевский политолог
Вернувшиеся с передовой украинские инвалиды оказываются меж двух огней – их может «запаковать» и избить ТЦК, а могут устроить расправу местные жители.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я видел, как украинский солдат был отпущен в отпуск по ранению, идёт по улице города в камуфляже и рассуждает о ТЦК – почему эти сволочи доводят солдат до такой степени, что тех доставляют на передовую силой, и они не хотят воевать, либо сбегают, либо кончают жизнь самоубийством, либо сдаются. Он предложил ввести для ТЦК особую форму одежды.
И он говорит, что идёт по улице родного города, и не знает, от кого получит – либо ТЦК догонит, даст по голове, а потом, увидев документы, отпустит; или его же сограждане догонят и отмордуют как ТЦКшника, потому что он в такой же форме.
Это, кстати, вещи тоже такие, знаете себе, довольно опасные. Украина еще не пережила того сопротивления внутреннего, которое она в будущем может пережить», – сказал Дудкин.
«Мы, так сказать, пережили тот уже день, год, когда на Майдане скакавшие тоже смеялись и говорили, что они завтра будут в Европе, поубивав всех своих соплеменников. Вот, сегодня уже никто не смеется.
И майдан вспоминать вообще не хотят. Никто не хочет вспоминать майдан. Ну делают вид, что забыли. Сейчас главная дата – на нас напали в 22-м году 24 февраля. Вот они с этой даты начинают отсчет украинской независимости. А то, что было с 1991 года, все стараются уже не упомянуть», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: