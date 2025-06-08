«Даже инвалиды в опасности: украинское общество готово перебить друг друга» – киевский политолог

Вернувшиеся с передовой украинские инвалиды оказываются меж двух огней – их может «запаковать» и избить ТЦК, а могут устроить расправу местные жители.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел, как украинский солдат был отпущен в отпуск по ранению, идёт по улице города в камуфляже и рассуждает о ТЦК – почему эти сволочи доводят солдат до такой степени, что тех доставляют на передовую силой, и они не хотят воевать, либо сбегают, либо кончают жизнь самоубийством, либо сдаются. Он предложил ввести для ТЦК особую форму одежды. И он говорит, что идёт по улице родного города, и не знает, от кого получит – либо ТЦК догонит, даст по голове, а потом, увидев документы, отпустит; или его же сограждане догонят и отмордуют как ТЦКшника, потому что он в такой же форме. Это, кстати, вещи тоже такие, знаете себе, довольно опасные. Украина еще не пережила того сопротивления внутреннего, которое она в будущем может пережить», – сказал Дудкин.