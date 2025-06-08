«Даже инвалиды в опасности: украинское общество готово перебить друг друга» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
08.06.2025 21:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 278
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вернувшиеся с передовой украинские инвалиды оказываются меж двух огней – их может «запаковать» и избить ТЦК, а могут устроить расправу местные жители.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернувшиеся с передовой украинские инвалиды оказываются меж двух огней – их может «запаковать» и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я видел, как украинский солдат был отпущен в отпуск по ранению, идёт по улице города в камуфляже и рассуждает о ТЦК – почему эти сволочи доводят солдат до такой степени, что тех доставляют на передовую силой, и они не хотят воевать, либо сбегают, либо кончают жизнь самоубийством, либо сдаются. Он предложил ввести для ТЦК особую форму одежды.

И он говорит, что идёт по улице родного города, и не знает, от кого получит – либо ТЦК догонит, даст по голове, а потом, увидев документы, отпустит; или его же сограждане догонят и отмордуют как ТЦКшника, потому что он в такой же форме.

Это, кстати, вещи тоже такие, знаете себе, довольно опасные. Украина еще не пережила того сопротивления внутреннего, которое она в будущем может пережить», – сказал Дудкин.

«Мы, так сказать, пережили тот уже день, год, когда на Майдане скакавшие тоже смеялись и говорили, что они завтра будут в Европе, поубивав всех своих соплеменников. Вот, сегодня уже никто не смеется.

И майдан вспоминать вообще не хотят. Никто не хочет вспоминать майдан. Ну делают вид, что забыли. Сейчас главная дата – на нас напали в 22-м году 24 февраля. Вот они с этой даты начинают отсчет украинской независимости. А то, что было с 1991 года, все стараются уже не упомянуть», – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить