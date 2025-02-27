«Через 7 месяцев большое наступление русских и капитуляция» – Портников
Президент РФ Владимир Путин хочет ближайшие 7 месяцев провести в переговорах с американцами, не прекращая боевых действий, пока у Киева не закончится оружие, чтобы нанести главный удар.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин, естественно, не хочет заканчивать войну, он не хочет ругаться с Трампом, более того, он хочет политического и дипломатического процесса с Америкой во время войны. Он понимает, что этот процесс может продолжаться ещё и при условии, что США будут надеяться на окончание войны, и что они не будут поставлять новое оружие Украине.
Как сказал Трамп, у Украины хватит оружия до момента, когда мы подпишем мирный договор с Россией. А если не подпишем?
То есть Путин может решить, что предоставленного Байденом оружия Украине хватит на 6-7 месяцев, ему нужно протянуть этот процесс, по крайней мере, 6-7 месяцев. Условием этого процесса сделать непоставки оружия Украине, а через 6-7 месяцев перейти в реальное большое наступление, учитывая, что уже не будет оружия его останавливать, – и оккупировать Украину.
Или просто создать условия для появления здесь марионеточной власти. То есть вернуться к идее февраля-марта 2022 года», – вещал Портников.
«Дональд Трамп для него – инструмент для выполнения этих целей. При этом он уже сразу говорит Трампу, что никакой трагедии для Трампа не произойдёт. Заметь, одной из главных фраз российского руководителя, которые касались доступа американцев к ископаемым в РФ, было предложение вместе разрабатывать недра на оккупированных территориях Украины», – добавил пропагандист.
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