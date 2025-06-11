Бумеранг «цветной революции» возвращается в США – на космической скорости

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Америка с большим трудом балансирует на грани гражданской войны. В Калифорнии уже несколько дней продолжаются беспорядки, спровоцированные антимиграционными рейдами полиции. Власти США ввели в бунтующие районы Национальную гвардию в обход действующего губернатора Гэвина Ньюсома. Дональд Трамп и калифорнийский губер-демократ на этом фоне обмениваются обвинениями, а Ньюсом, вдобавок, подал судебный иск на президента США, обвиняя его в авторитаризме.

Стычки с протестующими начались после рейда иммиграционной и таможенной полиции США по отлову нелегалов. В Лос-Анджелесе вспыхнули столкновения между жителями района Парамаунт, где живут в основном латиносы, и сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы.

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Все это, в общем-то, было ожидаемо, поскольку зачистка криминальных гетто, где осели нелегальные мигранты, было одним из важных предвыборных обещаний Трампа. И, кроме того, сказав «а» (усилив контроль за границей с Мексикой), хозяин Белого дома сказал «бэ», серьёзно усилив спецсредствами подразделения ICE и расширив полномочия службы.

Полыхнуло неслабо. Это, конечно, не беспорядки 1992 года, связанные с задержанием полицейскими черного наркодилера Родни Кинга, но уж точно никак не меньше уличных мятежей, устроенных активистами БЛМ в знак протеста после жесткого задержания полицией черного бандита и наркомана Джорджа Флойда.

К возбужденным мигрантам примкнули всевозможное левачьё из числа анархистов, для которых любой повод хорош, чтобы пописать против ветра действующей власти.

Пассивность Гэвина Ньюсома, отказавшегося реагировать на нарушения общественного порядка и уничтожения собственности, несложно объясняется тем, что незаконные мигранты, леваки и прочий несистемный актив являются потенциальной электоральной базой и рычагом воздействия на администрацию Трампа.

В ответ президент США распорядился ввести войска Нацгвардии в Лос-Анджелес, не надеясь получить запрос Ньюсома, в связи с чем в ЛА зашли 2000 военнослужащих Нацгвардии.

Глядя на рост протестного насилия, глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил зачинщикам погромов, что он будет вынужден дополнительно привлечь на помощь нацгвардии морских пехотинцев с калифорнийской базы USMC в Кемп-Пендлтоне. В заявлении Белого дома говорится, что Нацгвардия вводится для «борьбы с беззаконием, которому было позволено процветать».

На текущий момент войска в ЛА введены, но пока что силовое воздействие на погромщиков ограничивается применением слезоточивого газа и резиновых пуль. Полицейские силы пытаются задерживать наиболее буйных с риском для жизни. Потери имеются у обеих противоборствующих сторон.

Надо сказать, что Дональд Трамп поставлен перед сложным выбором. С одной стороны, на него давит обещание избирателям – ликвидировать гадюшники с нелегалами, откуда расползаются преступность и наркотики. Но и проявив решимость, он сразу же попадает в разряд «кровавых диктаторов», каковой ярлык демократы будут тыкать ему в глаза при любом удобном и неудобном случае. Отголоски этого уже сейчас звучат в демократических СМИ.

Проявив мягкотелость, Трамп теряет поддержку своего же термоядерного электората, которому давно поперек горла выходки незваных гостей Америки.

Также можно представить себе, какой вал насмешек обрушится на главу Белого дома за неспособность совладать с вконец оборзевшими мигрантами: «А ещё конфликт Украины с Россией обещал разрулить в 24 часа, шлемазл хвастливый».

Впрочем, по мнению ряда наблюдателей, Трамп, скорее, готов пойти на жесткие меры, вплоть до «китайского сценария» 1989 года, в случае повышения градуса насилия уличными погромщиками.

А если учесть, что протестующие, левачьё под нашептывание окормляющих их демократических «политручков» уже делают заявления о выходе Калифорнии из состава США, Трамп легко может пойти на крайние меры, дав приказ стрелять погромщиков, как это было в 1992 году, в результате чего погибли сотни и сотни людей.

Напомним, что штат Калифорния – центр американской хайтек-индустрии, финансов, и сам по себе мог бы занять седьмое место в мире по уровню экономического развития. При идеальном раскладе, понятное дело.

Выход Калифорнии из состава США стал бы крахом республиканцев и тяжелейшим личным поражением для Трампа, так что последствия для сепаратистов и мятежников будут фатальными.

«У нас везде будут войска, — заявил Трамп. — Мы не позволим разрывать нашу страну, как это происходило при Байдене».

Трамп, безусловно, извлек выводы из уроков 2020-21 года, когда армия отказалась поддержать его в противодействии разгулу БЛМ. Если подумать, назначение фриковатого Пита Хегсета главой Пентагона было хорошо просчитанным шагом. Хегсет – не просто какой-то там вознесенный на олимп власти СЕО военно-промышленной группы для выколачивания денег в пользу узкой группы по интересам, а реальный участник боевых действий в Ираке и Афганистане, что повышает симпатии военных к нынешней администрации.

Социальный взрыв в Калифорнии произошел именно сейчас не случайно. И права нелегальных мигрантов здесь – дело десятое, – убеждены наблюдатели-американисты.

В богатенькой Калифорнии давным-давно назревал социальный взрыв, обусловленный огромным неравенством в доходах различных групп населения, отсутствием дешевого и доступного жилья (количество бездомных в Калифорнии просто зашкаливающее – достаточно посмотреть видео с окраин крупных городов, где жилые «курятники» тянутся вдоль дорог на десятки километров), поддержкой властями откровенных фриков из «защищенных классов». Это началось не при Трампе, но олигарх Трамп воткнул в бомбу запал, пообещав резкое снижение налогов для богатых.

С мест сообщают, что погромы в Калифорнии инспирированы демократами не напрямую, а через «прокладку» в лице «социалистов» Берни Сандерса. Причем, протестная активность оплачивается из расчета $100 на нос для рядовых участников. Пишут, что лидеры нелегалов мобилизовали сетевые ресурсы для привлечения большей массы протестующих.

В общем, «Евромайдан» в чистом виде, только повод иной.

Если учесть, что в настоящий момент в Калифорнии находится примерно 3 миллиона нелегалов, происходящее сегодня на улицах Лос-Анджелеса – только цветочки. И деньги на их раскачку вполне могут найтись: Трамп своими «реформами», как и Янукович, перешел дорогу многим богатеям, способных спонсировать «новых перспективных лидеров» из гетто.

Главным же поводом для вспышки ненависти, стал, безусловно, «большой прекрасный Билль» Трампа, согласно которому мигрантов уже в 2026 году власти должны были отключить от социальных программ и финансовой помощи.

Наблюдатели отмечают, что вспышка насилия в Калифорнии гораздо опаснее для США, чем недавнее буйство БЛМ, поскольку прослойка латиноамериканцев в США составляет 20%, и это очень влиятельная страта населения, особенно если учесть, что им удалось сделать испанский язык вторым государственным.

Однако, для Трампа нет худа без добра. В случае, если события в США пойдут по непредсказуемому сценарию, глава Белого дома сможет одним махом решить целый пучок возникших перед ним проблем. Ввести (о, вынужденно и временно, конечно же!) военное положение, дающее ему практически неограниченные полномочия. Тогда все недруги Донни утрутся – и леваки, и мигранты, и демократы с ренегатом Илоном Маском.

Хочется отметить, что США, несмотря на несомненное лидерство в организации госпереворотов в духе «цветных революций», не имеют четких гарантий, что их может обойти чаша сия.

В августе 2014 года «гегемон» испытал на себе отголоски «майдана», когда в США начались массовые выступления, спровоцированные убийством полицейскими чернокожего Майкла Брауна в Миссури.

Тогда беспорядки охватили сначала Фергюсон, затем перекинулись в Балтимор, а затем охватили практически все крупные города США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. Сегодня, да и тогда, эти события как-то выпали из общественного поля зрения на фоне событий на Украине, воссоединения Крыма с Россией и начала бандеровского террора против народных республик Донбасса.

Тогда властям США удалось погасить беспорядки. Но сегодня, спустя 11 лет, Америка в значительной степени ослаблена и расколота, из-за чего риски всеохватывающих беспорядков, сепаратизма и безудержного насилия – возросли многократно. Согласно прогнозам, уже сейчас в уличное противостояние может быть вовлечено до трети активного населения США, которому уже почти нечего терять. Напомним: до зубов вооруженным!

Ряд наблюдателей утверждает, что ничего особенного не произойдет – ребятишки из гетто немного побуянят, пожгут автомобилей, пограбят магазины, да и разойдутся. Но куда? Им теперь светит только депортация. И, значит, бумеранг «цветной революции» возвращается в США. Как и каким образом выберется из этого кризиса «гегемон», вопрос остается открытым…