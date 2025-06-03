«Банды малолетних и торговля детьми» – на Украине растёт количество беспризорников

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Из-за закрытия государственных интернатов и детских домов на Украине резко выросла беспризорность, и вскоре могут появиться первые преступные банды. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Юрий Павленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возникает беспризорность детская, первые проявления которой мы уже видим на улицах страны», – сказал депутат.

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