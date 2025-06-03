«Банды малолетних и торговля детьми» – на Украине растёт количество беспризорников

Вадим Москаленко.  
03.06.2025 22:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 146
 
Дзен, Общество, Украина


Из-за закрытия государственных интернатов и детских домов на Украине резко выросла беспризорность, и вскоре могут появиться первые преступные банды. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Юрий Павленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возникает беспризорность детская, первые проявления которой мы уже видим на улицах страны», – сказал депутат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Из-за закрытия государственных интернатов и детских домов на Украине резко выросла беспризорность, и вскоре...

«Завтра это может стать вооруженная детская беспризорность, а профессионального реагирования правительства нет. За годы войны количество приемных семей в государстве уменьшилось более чем на 5 тысяч, стало менее 3 тысяч в целом на государство. Происходит бессистемное регулирование проблем усыновления.

В ноябре мы проголосовали изменения в Семейный кодекс,  вопрос усыновления теперь относится к полномочиям территориальных общин. Соответствующие документы до сих пор не готовы и, как следствие, – заблокирован процесс усыновления. Это совпадает с реорганизацией 20 детдомов в половине областей.

Соответственно система здравоохранения, не зная, куда устраивать детей, прячет их по больницам. В государстве отслеживается закрытие коммунальных интернатов учреждений, зато открываются такие же частные, но без надлежащего контроля, как следствие – можем иметь риск торговли детьми», – подытожил депутат.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить