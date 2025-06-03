«Банды малолетних и торговля детьми» – на Украине растёт количество беспризорников
Из-за закрытия государственных интернатов и детских домов на Украине резко выросла беспризорность, и вскоре могут появиться первые преступные банды. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Юрий Павленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Возникает беспризорность детская, первые проявления которой мы уже видим на улицах страны», – сказал депутат.
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«Завтра это может стать вооруженная детская беспризорность, а профессионального реагирования правительства нет. За годы войны количество приемных семей в государстве уменьшилось более чем на 5 тысяч, стало менее 3 тысяч в целом на государство. Происходит бессистемное регулирование проблем усыновления.
В ноябре мы проголосовали изменения в Семейный кодекс, вопрос усыновления теперь относится к полномочиям территориальных общин. Соответствующие документы до сих пор не готовы и, как следствие, – заблокирован процесс усыновления. Это совпадает с реорганизацией 20 детдомов в половине областей.
Соответственно система здравоохранения, не зная, куда устраивать детей, прячет их по больницам. В государстве отслеживается закрытие коммунальных интернатов учреждений, зато открываются такие же частные, но без надлежащего контроля, как следствие – можем иметь риск торговли детьми», – подытожил депутат.
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