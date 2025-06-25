Атаковав Россию, Украина потеряла образ жертвы – Дроздов
Повышая градус эскалации своими ударами по российской территории, Украина сама сбросила с себя образ жертвы и теперь рассматривается мировым сообществом как равноценная сторона конфликта.
Об этом в эфире телеканала LMN заявил львовский журналист и ярый русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Терминология «обе стороны» будет сейчас превалировать в мире из-за эскалации действий со стороны жертвы. Потому что какова роль жертвы? «Ой, беда, помогайте». В нашем случае жертва ведет себя мужественно, она себя ведет даже наступательно. И это переводит войну в обе стороны. Раньше вел ее враг на нашей территории, поэтому нам все помогали. Теперь, когда уже немного выравнивается ситуация, уже будут рассматриваться миром две стороны…
Мы прозевали тот момент, когда можно было сыграть на позиции просто беззащитной, бессильной, слабой жертвы. Когда нам надо было это играть, а я в 22 году был в числе тех, которые говорили, только так играть. Надо говорить, что мы вообще ни на что не способны, поэтому должны быть миротворцы, поэтому должны быть западные войска, поэтому должна быть западная помощь, поэтому должно быть западное оружие, потому что своего не имеем, своих не имеем, ничего не имеем, – все, будет завтра Путин под Варшавой. Если бы это сыграло, то была бы немножко другая история войны. У нас была выбрана ошибочная стратегия, которая называется «дайте нам деньги, а дальше мы все сами». Вот мы уже все сами 4 года», – заявил Дроздов.
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