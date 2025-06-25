Повышая градус эскалации своими ударами по российской территории, Украина сама сбросила с себя образ жертвы и теперь рассматривается мировым сообществом как равноценная сторона конфликта.

Об этом в эфире телеканала LMN заявил львовский журналист и ярый русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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