Американский офицер – Западу: Зажмите нос и примите условия Путина
Запад должен отказаться от высокомерия по отношению к России и принять все условия президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все должны поддержать это, потому что, к сожалению, для многих на Западе это неудобно. Это не вписывается в версию, которую они постоянно пытаются вам навязать, что Россия просто хочет завоевать всех, дойти до Ла-Манша – и захватить несколько стран НАТО. Вот что они вам постоянно говорят. Но если вместо этого Россия скажет: эй, давайте вернемся к бизнесу, тогда ни у кого не будет причин воевать. Это должны поддержать все на Западе», – сказал Дэвис.
Он считает, что у Запада было много возможностей предотвратить конфликт или остановить его.
«Было так много возможностей для того, чтобы эта война закончилась давным-давно. Но мы, кажется, не хотели их использовать. И теперь мы столкнулись с ситуацией, когда для европейцев и для Украины это серьезное препятствие. Если его не преодолеть, то, ребята, это 30-дневное перемирие по поводу энергетической инфраструктуры закончится. И если его нечем будет заменить, то это приведет к новым проблемам.
Каждый день, пока они откладывают принятие решения, русские будут продолжать продвигаться вперед. Это выгодно только России, потому что Украина проигрывает в любом случае. Если вы хотите, чтобы война закончилась, вам придется пойти на уступки. Зажать нос и признать, что у Запада было много возможностей, чтобы предотвратить эту войну или остановить ее, чтобы договориться с русскими», – заключил Дэвис.
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