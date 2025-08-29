За поддержку Украины в Польше выступают исключительно элиты – польский либерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские элиты привыкли, что «тёплая вода в ванной в Польше будет всегда», однако всё указывает на ошибочность такой самоуверенности.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил либеральный польский политолог и журналист Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дуда немного обижен тем, что некоторые украинские политики… и это факт, я разговариваю с польскими политиками и аналитиками, которые говорят, что разница между нашими обществами заключается в том, что в Польше больше элиты видят сотрудничество с Украиной, а на Украине наоборот. Украинский народ просто руками и ногами за Польшу, а элиты по-разному», – утверждает он.