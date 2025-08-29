За поддержку Украины в Польше выступают исключительно элиты – польский либерал
Украинские элиты привыкли, что «тёплая вода в ванной в Польше будет всегда», однако всё указывает на ошибочность такой самоуверенности.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил либеральный польский политолог и журналист Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дуда немного обижен тем, что некоторые украинские политики… и это факт, я разговариваю с польскими политиками и аналитиками, которые говорят, что разница между нашими обществами заключается в том, что в Польше больше элиты видят сотрудничество с Украиной, а на Украине наоборот. Украинский народ просто руками и ногами за Польшу, а элиты по-разному», – утверждает он.
«А в Польше наоборот. Народ сейчас фифти-фифти, что касается поддержки. И мне временами кажется, что элиты привыкли, что тёплая вода в ванной в Польше будет всегда. По моему-то мнению так и должно было бы быть, по крайней мере, в тот период, когда в стране война», – рассуждал Сиерат.
