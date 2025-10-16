В НАТО не смогли назвать сумму, которую готовы выделить на войну Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине в следующем году нужны будут 60 миллиардов долларов от западных партнеров для финансирования войны.

При этом, на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе министры обороны европейских стран не смогли сказать, сколько денег они готовы выделить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так, журналист поинтересовался, какую сумму в рамках инициативы финансирования закупок оружия для Украины готовы выделить члены НАТО.

«Если я правильно понял, о чем вы говорите, то речь идет о трех миллиардах евро, которые должны быть зарезервированы странами-членами, партнерами и союзниками. Больше я ничего не знаю. Я не знаю общую сумму до конца года», – оправдывается министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Послушайте, это новая система, и она все еще дорабатывается. Думаю, вы сможете уточнить это у генерального секретаря. Он внимательно следит за выполнением обязательств», – не смог ответить министр обороны Великобритании Джон Хили.

Украинский же министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что его стране нужно в год 120 миллиардов долларов, из которых у Украины будет только половина.