В Лондоне обсуждают, как больше нагадить «теневому флоту» России

Анатолий Лапин.  
26.11.2025 08:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 228
 
Дзен, Нефть, Россия, Санкции


Борьба с «теневым флотом» России, перевозящим нефть в обход санкций, пока малоуспешна, потому что такие суда практически невозможно идентифицировать.

Об этом, выступая в Комитете по иностранным делам британского парламента, заявил депутат парламента Чехии Павел Фишер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Борьба с «теневым флотом» России, перевозящим нефть в обход санкций, пока малоуспешна, потому что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вернемся к более широкому вопросу о санкциях в отношении теневого флота. Мы столкнулись с очень сложной ситуацией, потому что для применения этих санкций необходимо идентифицировать каждое судно. А флаг и идентификационные данные такого судна можно легко изменить.

Поэтому мы сталкиваемся с проблемой, что либеральные условия регистрации судов и смены названий привели к тому, что список судов устаревает уже завтра из-за быстрого развития тех, кто владеет этими судами.

И я думаю, что мы должны более жестко подходить к этому вопросу и, возможно, использовать новейшие технологии, чтобы идентифицировать судно, которое было перерегистрировано, и заставить его соблюдать принятые санкции», – заявил Фишер.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить