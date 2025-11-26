В Лондоне обсуждают, как больше нагадить «теневому флоту» России
Борьба с «теневым флотом» России, перевозящим нефть в обход санкций, пока малоуспешна, потому что такие суда практически невозможно идентифицировать.
Об этом, выступая в Комитете по иностранным делам британского парламента, заявил депутат парламента Чехии Павел Фишер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вернемся к более широкому вопросу о санкциях в отношении теневого флота. Мы столкнулись с очень сложной ситуацией, потому что для применения этих санкций необходимо идентифицировать каждое судно. А флаг и идентификационные данные такого судна можно легко изменить.
Поэтому мы сталкиваемся с проблемой, что либеральные условия регистрации судов и смены названий привели к тому, что список судов устаревает уже завтра из-за быстрого развития тех, кто владеет этими судами.
И я думаю, что мы должны более жестко подходить к этому вопросу и, возможно, использовать новейшие технологии, чтобы идентифицировать судно, которое было перерегистрировано, и заставить его соблюдать принятые санкции», – заявил Фишер.
