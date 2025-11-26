В Лондоне обсуждают, как больше нагадить «теневому флоту» России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Борьба с «теневым флотом» России, перевозящим нефть в обход санкций, пока малоуспешна, потому что такие суда практически невозможно идентифицировать.

Об этом, выступая в Комитете по иностранным делам британского парламента, заявил депутат парламента Чехии Павел Фишер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

