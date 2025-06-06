У США мало дронов и они в десятки раз дороже китайских

США тратят на производство боевых дронов менее 100 миллионов долларов в год, и их БПЛА получаются в десятки раз дороже китайских.

В этом министр армии США Дэниел Дрисколл признался на бюджетных слушаниях по вооруженным силам сената США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы они были всего в 10 раз дороже, это было бы лучше того, что есть на самом деле. Иногда наши дроны дороже в 50-100 раз. Они настолько дорогие, что это делает наши цены абсолютно недоступными для других. Поэтому нам как нации нужно разработать план, как защититься от дешевых беспилотников и создать достаточные средства для противостояния России. По оценкам, мы в этом году сможем произвести от 4 до 6 миллионов. А в Китае, я слышал, они могут производить 50 миллионов по всей стране. Мы пока не готовы к этому, но нам нужно работать и ускорить текущие испытания», – сказал Дрисколл.

Военный бюджет США на 2026 год до сих пор не поступил в Сенат. Ожидается его сокращение за счет закрытия складов и арсеналов. Отменены артиллерийские программы с увеличенной дальностью стрельбы и производство бронированных машина поддержки пехоты.