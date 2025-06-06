У США мало дронов и они в десятки раз дороже китайских
США тратят на производство боевых дронов менее 100 миллионов долларов в год, и их БПЛА получаются в десятки раз дороже китайских.
В этом министр армии США Дэниел Дрисколл признался на бюджетных слушаниях по вооруженным силам сената США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если бы они были всего в 10 раз дороже, это было бы лучше того, что есть на самом деле. Иногда наши дроны дороже в 50-100 раз. Они настолько дорогие, что это делает наши цены абсолютно недоступными для других. Поэтому нам как нации нужно разработать план, как защититься от дешевых беспилотников и создать достаточные средства для противостояния России. По оценкам, мы в этом году сможем произвести от 4 до 6 миллионов. А в Китае, я слышал, они могут производить 50 миллионов по всей стране. Мы пока не готовы к этому, но нам нужно работать и ускорить текущие испытания», – сказал Дрисколл.
Военный бюджет США на 2026 год до сих пор не поступил в Сенат. Ожидается его сокращение за счет закрытия складов и арсеналов. Отменены артиллерийские программы с увеличенной дальностью стрельбы и производство бронированных машина поддержки пехоты.
«Наши промышленные базы недостаточны достаточны для разрешения сегодняшних и будущих угроз. Расходы ограничены, как и должны быть. Мы обязаны это делать ради американских налогоплательщиков. Мы разрабатываем планы, которые позволят использовать эти объекты для других целей. Но если финансирование из бюджета не будет поступать, то лучше потратить эти деньги на что-нибудь другое», – сказал Дрисколл.
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