«Трамп, настало время»: Зеленский клянчит усиление санкций США
Россия якобы не соблюдает договоренности по отказу от ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом на брифинге с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Киеве заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Зеленский намеренно подчеркнул, что речь идет о нарушении тех договоренностей, которые были вначале достигнуты именно между США и Россией, а после доведены Штатами до Киева.
«Американская сторона пообещала Украине, что она договорилась с российской стороной, что не будет ударов по энергетике и будет прекращение огня на воде. А также, что американская сторона будет работать над тем, чтобы вернуть в Украину наших детей, которых украла Россия, а также, что будет увеличено количество обменов как военно-прорубленных, так и гражданских.
Это важные решения. Важно, что мы с американской стороной об этом говорим и об этом договариваемся. Но, если американской стороне не удастся некоторые вещи, или Россия будет врать американской стороне, то они увеличат санкционное влияние. Я считаю, что мы подошли к моменту увеличения санкционного влияния, потому что я считаю, что русские нарушают то, что они пообещали Америке. По крайней мере, то, что Америка сказала нам публично. Мы с вами, я думаю, в одной информационной плоскости находимся по этому поводу. И мы очень надеемся, что президент Трамп, у него есть все эти соответствующие инструменты, чтобы усилить санкционное давление на российскую сторону», – заявил Зеленский.
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