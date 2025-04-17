Татары-эмигранты в Киеве не хотят работать на экстремистов без важного статуса

Анатолий Лапин.  
17.04.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, экстремизм


Сбежавшая на Украину из Крыма крымско-татарская молодежь не хочет просто так примыкать к антироссийскому движению – им нужен политический статус.

Об этом в эфире «Radio Kuresh» заявил замглавы запрещенного в России экстремистского меджлиса крымских татар Риза Шевкиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавшая на Украину из Крыма крымско-татарская молодежь не хочет просто так примыкать к антироссийскому...

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«Молодёжь, знаете, хотят – у них амбиции войти в политику со статусом. Когда они беседуют, я говорю, ну давайте, соберитесь в группы, приходите, советуйтесь, давайте совместные заседания с членами меджлиса [экстремистская группировка, запрещена в РФ] проводить, давайте свои идеи, чтобы мы могли их реализовывать вместе, совместно. Но это не получается, они жаждут иметь этот статус члена меджлиса…

Я вот так иногда закрываю глаза и думаю, ну пройдет еще 10 лет, но мы состаримся, просто все, костяк меджлиса, которые здесь есть, состаримся, умрем, а как быть, вот этот вопрос решить пока мы не можем, найти, не можем. И какого-то предложения не поступало, как бы выйти из такой ситуации, как бы дать статус вот этой молодежи активной, дать статус, как членов меджлиса, чтобы они работали, чтобы они представляли народ в дальнейшем, потому что по-другому нельзя будет. Надо продолжать это, неизвестно сколько будет продолжаться оккупация», – жалуется Шевкиев.

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