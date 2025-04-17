Татары-эмигранты в Киеве не хотят работать на экстремистов без важного статуса

Сбежавшая на Украину из Крыма крымско-татарская молодежь не хочет просто так примыкать к антироссийскому движению – им нужен политический статус.

Об этом в эфире «Radio Kuresh» заявил замглавы запрещенного в России экстремистского меджлиса крымских татар Риза Шевкиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.