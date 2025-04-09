Председатель Народной скупщины Сербии Анна Брнабич встретилась с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО, на которой объяснила почему Сербия не ввела санкции против России.

И попеняла на то, что правила вступления в ЕС постоянно меняются, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спикер заявила гостям, что стратегической целью Республики Сербия и важнейшим приоритетом ее внешней политики является членство в Европейском союзе, и что это в целом определяет внешнюю политику страны. При этом она возражает против того, что условия членства в ЕС из года в год претерпевают изменения.

«Самым важным для нашей европейской политики и для нашей страны является уважение к международному праву и Уставу ООН, и оно не может зависеть от ситуации и от страны к стране, а должно быть абсолютно неприкосновенным», — подчеркнула Брнабич.

Спикер подчеркнула, что Сербия уважает международное право и что, когда Россия начала «агрессию против Украины», Сербия определила ее именно так и четко проголосовала вместе с партнерами по ЕС в Генеральной Ассамблее ООН за ее осуждение, и подчеркнула, что это является нарушением международного права.

«Мы считаем, что одним из основных правил международного права является уважение международно признанных границ государств-членов ООН, что это один из основных принципов, который не должен нарушаться ни при каких обстоятельствах. Это также записано в Уставе ООН. Однако этот принцип был нарушен некоторыми в случае с Сербией», – сказала Брнабич.

По её словам Сербия была одной из первых стран, заявивших о том, что не признает результаты референдума в «четырех оккупированных украинских регионах», но многие страны Парламентской ассамблеи НАТО поспешили признать независимость Косово, когда Приштина в одностороннем порядке безе референдума провозгласила независимость в 2008 году. Председатель Народной скупщины отметила, что единственное, чего Сербия не сделала, так это не ввела санкции против Российской Федерации.