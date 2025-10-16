Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия возвращает контроль над Грузией, но если в случае с Украиной ей понадобилась военная операция, то здесь все происходит мирно.

Об этом в эфире телеканала «France 24» заявила экс-президент Грузии, сбежавшая после проигрыша во Францию и имеющая французское гражданство, Саломе Зурабишвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

