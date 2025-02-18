Россия не даст европейским миротворцам зайти на Украину

Максим Столяров.  
18.02.2025 09:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже если Дональд Трамп согласится на введение так называемой миротворческой миссии на Украину, маловероятно, что она там появится.

Большой вопрос, кто будет гарантировать безопасность миротворческой миссии, которую Дональд Трамп вознамерился вводить на Украину.

Даже если Дональд Трамп согласится на введение так называемой миротворческой миссии на Украину, маловероятно,...

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Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Представим, условно, какая-то миссия миротворческая на Украине будет организована. А кто будет обеспечивать безопасность этой миссии? Мы переходим к техническим вопросам, а это всегда вопросы, которые нужно ставить до того, как делаются какие-то политические заявления или разрабатываются прожекты», – сказал Данилов.

Модератор мероприятия с иронией предположила, что ВСУ, напомнив слова Зеленского о том, что у Украины чуть ли не самая сильная армия в мире.

«Да, но по словам Зеленского, это по словам кого-кого? Это первое. А потом, Зеленский ведь ясно сказал, что кто с ним не согласен, может взять другие паспорта. У меня вопрос, с какой Украиной тогда мы будем иметь дело? Согласится ли Россия, в конце концов, доверить вопрос постконфликтного урегулирования Европе? У меня очень большие сомнения, даже если Трамп хотел возложить эту функцию на европейцев», – ответил эксперт.

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