Зеленский в Мюнхене: «Дело не во мне, выборов не хотят сами украинцы»
Выборы сейчас смертельно опасны для Украины, а кто из украинцев этого не понимает, пусть берёт гражданство другой страны.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Говорить сегодня о выборах – украинцы не хотят проводить выборы, потому что они боятся. Если все наши солдаты вернутся домой, это нас ослабит, а Путин захватит всю нашу страну. На сегодня мы едины. Мы единый организм, и очень важно сохранить этот организм, спасти его. И нам нужно единство внутри страны. И речь идёт не обо мне, речь идёт о будущем моей страны.
Вот, в чём заключается вопрос. Вопрос – в выживании, как спасти Украину, нашу независимость, наши дома, наших людей. И если кому-то это не нравится – они могут взять гражданство другой страны», – заявил Зеленский.
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