Зеленский в Мюнхене: «Дело не во мне, выборов не хотят сами украинцы»

Константин Серпилин.  
15.02.2025 19:28
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Украина


Выборы сейчас смертельно опасны для Украины, а кто из украинцев этого не понимает, пусть берёт гражданство другой страны.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выборы сейчас смертельно опасны для Украины, а кто из украинцев этого не понимает, пусть...

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«Говорить сегодня о выборах  – украинцы не хотят проводить выборы, потому что они боятся. Если все наши солдаты вернутся домой, это нас ослабит, а Путин захватит всю нашу страну. На сегодня мы едины. Мы единый организм, и очень важно сохранить этот организм, спасти его. И нам нужно единство внутри страны. И речь идёт не обо мне, речь идёт о будущем моей страны.

Вот, в чём заключается вопрос. Вопрос – в выживании, как спасти Украину, нашу независимость, наши дома, наших людей. И если кому-то это не нравится – они могут взять гражданство другой страны»,  – заявил Зеленский.

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