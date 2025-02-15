Зеленский в Мюнхене: «Дело не во мне, выборов не хотят сами украинцы»

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Выборы сейчас смертельно опасны для Украины, а кто из украинцев этого не понимает, пусть берёт гражданство другой страны.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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