Российский полковник объяснил, чем опасна тотальная мобилизация

29.08.2025 15:50
Полномасштабная мобилизация в России чревата тем, что она резко увеличит количество противников СВО, примкнувших к «пятой колонне».

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сивков считает: в России сейчас до 15 миллионов тех, кто является активным сторонником СВО, помогают армии, служат или воюют. Еще порядка трех миллионов – это представители «пятой колонны», которые не поддерживают линию президента. Остальное население – это те, кто, возможно, и выступает за СВО, но лично принимать участие не готов.

«В этих условиях вводить мобилизацию всего общества проблематично. Это вызовет и протест со стороны «болота», которое резко поляризуется.

«Болото» в этих условиях – люди индифферентные, они в первую очередь воспринимают мир с точки зрения личного интереса и благосостояния. Вот эти, они в первую очередь будут думать: «Ах, зачем Путин развязал все это дело, когда меня вот тут сейчас побеспокоили и лишили того-то».

Сейчас нет, они просто в стороне стоят от всего этого дела. И они резко пополнят ряды вот этой «пятой колонны». Поэтому вводить эту мобилизацию общества просто нельзя», – заявил Сивков.

