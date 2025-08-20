Полное физическое окружение Покровска нецелесообразно – Кнутов
Российской армии не следует формировать полноценный котел вокруг Покровско-Мирноградской (Красноармейско-Димитровской)агломерации.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Покровско-Мирноградская агломерация окружена нами вот, ну, вот так примерно. То есть, если будет движение на севере, а, возможно, и на юге, это будет подкова», – сказал Кнутов.
По его словам, у ВСУ остается одна дорога на Павлоград, к которой продвигаются ВС РФ.
«Как только это произойдёт, физического окружения не будет. Физическое окружение нецелесообразно по двум причинам. Первое: мы должны очень много войск собрать, которые будут защищать от прорыва с внешней стороны. И столько же войск должны иметь для защиты прорыва с внутренней. И при этом ещё должны иметь возможность сжимать кольцо. То есть это вообще огромное количество сил», – отмечает эксперт.
Он добавил, что намного лучше тактика «огневого кольца».
«Если взять линию фронта, почти по всем направлениям есть продвижение. Оно, может, не такое большое, как нам бы хотелось, но оно говорит о том, что превосходство за нами, и оно указывает на то, что если Покровско-Мирноградская агломерация будет полностью взята в огневое кольцо, то, в, в принципе, вопрос существования Славянско-Краматорской агломерации будет решён в нашу пользу. Это не быстро произойдёт, на это потребуются месяцы, но в любом случае победа нам будет гарантирована», – резюмировал Кнутов.
