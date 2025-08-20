Полное физическое окружение Покровска нецелесообразно – Кнутов

Российской армии не следует формировать полноценный котел вокруг Покровско-Мирноградской (Красноармейско-Димитровской)агломерации.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Покровско-Мирноградская агломерация окружена нами вот, ну, вот так примерно. То есть, если будет движение на севере, а, возможно, и на юге, это будет подкова», – сказал Кнутов.

По его словам, у ВСУ остается одна дорога на Павлоград, к которой продвигаются ВС РФ.

«Как только это произойдёт, физического окружения не будет. Физическое окружение нецелесообразно по двум причинам. Первое: мы должны очень много войск собрать, которые будут защищать от прорыва с внешней стороны. И столько же войск должны иметь для защиты прорыва с внутренней. И при этом ещё должны иметь возможность сжимать кольцо. То есть это вообще огромное количество сил», – отмечает эксперт.

Он добавил, что намного лучше тактика «огневого кольца».