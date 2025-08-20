Они справятся без нас – американский адмирал восхитился «непоколебимой сталью» европейцев

Елена Острякова.  
20.08.2025 12:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 455
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, США, Украина


США не нужно вводить свои войска на Украину, поскольку европейские страны сами будут рады сделать это вопреки предостережениям Москвы о недопустимости захода НАТОвского контингента.

Об этом бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил в интервью CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не нужно вводить свои войска на Украину, поскольку европейские страны сами будут рады...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что наземные силы могут быть легко предоставлены Францией, Великобританией, Польшей, странами Балтии, Финляндией. Есть много европейских войск, которые могут обеспечить наземные силы.

США должны обеспечить кибербезопасность, разведку,  возможно, некоторые ВВС в поддержку украинских Ф-16. Мы передали им логистику, поддержку,- все, что может предоставить верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО.

США должны играть значительную роль, но нам не нужно вводить войска. Европейцы будут рады сделать это», – сказал Ставридис.

Он считает, что в Белом доме европейские лидеры «убедительно» говорили о гарантиях безопасности, и Трамп поддержал их в этом.

«Мили границы с Россией и столько мужества и непоколебимой стали у этих европейцев. Мы должны сотрудничать с ними и противостоять Владимиру Путину», – разглагольствовал Ставридис.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить