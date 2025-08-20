Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не нужно вводить свои войска на Украину, поскольку европейские страны сами будут рады сделать это вопреки предостережениям Москвы о недопустимости захода НАТОвского контингента.

Об этом бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил в интервью CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что наземные силы могут быть легко предоставлены Францией, Великобританией, Польшей, странами Балтии, Финляндией. Есть много европейских войск, которые могут обеспечить наземные силы. США должны обеспечить кибербезопасность, разведку, возможно, некоторые ВВС в поддержку украинских Ф-16. Мы передали им логистику, поддержку,- все, что может предоставить верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО. США должны играть значительную роль, но нам не нужно вводить войска. Европейцы будут рады сделать это», – сказал Ставридис.

Он считает, что в Белом доме европейские лидеры «убедительно» говорили о гарантиях безопасности, и Трамп поддержал их в этом.