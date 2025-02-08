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Из рубрики «Ну что, сынку, помогли тебе твои укры?..».

В Одессе похоронили Валерия Хаита. Для людей брезгливых — это всего лишь отец Ростислава Хаита из «Квартета И», а для небрезгливых — писатель, юморист, кавээнщик. И для совсем разборчивых — графоман, паразитировавший с коллегами из Всемирного клуба одесситов (ВКО) на имени Жванецкого.

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Но тут, как у Гребенщикова: «Мы могли бы войти в историю — мы в нее не вошли». Хаит старший и правда мог запомниться посредственным сочинителем анекдотов и популяризатором «трусов тети Сони» («профессиональные одесситы» годами опускали город до этого уровня).

Или инициатором создания памятника Бабелю, если бы не крен 2014-го года. Одной его фразы десятилетней давности достаточно, чтобы понять, во что мутировал этот персонаж:

«Я боялся, что в репортажах с Куликова поля будет все время звучать украинская речь, что сразу даст возможность говорить о том, что это бандеровцы приехали и напали на одесситов» (без комментариев).

Ну а уж бесконечные сборы на армию со стороны Хаита, все эти «Свободу Саакашвили!» и «Душа Навального навсегда с нами» тоже говорят сами за себя.

А ведь иголки под ногти ему никто не загонял. Сыночка, долларовый миллионер из Москвы, не дал бы папане сдохнуть на пенсии. Но нет — на старости лет Хаит решил выслужиться перед отребьем. Понимаете, таким как Стерненко, Ганул и прочие кизяки… Собственно, как и остальное кубло провинциальных словоблудов, которые еще 11 лет назад соревновались, кто больший одессит, а после — кто больший украинец.

С 14-го(!) года и по сей день ВКО успешно занимался сбором средств для ВСУ, карателей Донбасса. С началом СВО разорвал отношения с филиалами в Москве, Питере и Мурманске, а Хаит, вице-президент клуба, и директор организации Григорий Барац наперебой выдавали пассажи про «агрессию России» (что, правда, не мешало их детям из «Квартета И» рубить миллионы на своем сомнительном с определенного периода «киноискусстве»).

И вот итог. Благодарность, так сказать, от потомков: хоронили Хаита — порвали два баяна. Нет, двадцать два.

«Смерть жиду и москалю!», «Кобзон дождался» — ликуют в комментариях нацисты.

«Почему Хаит младший не приехал на похороны папани, и год назад — на похороны брата?», — глумятся те, перед кем графоман выслуживался.

Уже мертвому сатирику ответила нацистка Алена Балаба, объяснив, почему он так и не стал «им» своим:

«Умерший Хаит и вся эта шарашка «Всемирный клуб одесситов» никогда не были здесь элитами. Так, шлимазлы на подтанцовках у пацанчиков из мэрии. Никто не читал того, что они издавали. Такой законсервированный совок, играющий в антисовок. Все 35 лет украинской независимости их «мифическая» Одесса делала вид и все, чтобы не пустить ничего украинского в город. Только русское… Мы для них «маргиналы». «Активисты радикалы». Они нами брезгуют».

А как старался Хаит, как старался!..

Наглядный пример, как можно испортить себе некролог перед самой смертью. «И не друг, и не враг, а так».