Россия уже вскоре сможет атаковать Украину не тысячей, а 2000 ударных дронов ежедневно, потому что Китай оказывает Москве техническую поддержку.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Китай поставляет электронные компоненты в Россию в значительных объемах. Без этой поддержки Россия не смогла бы производить столько беспилотников «Шахид», – сказал Бюлер.

Напомним, что в ночь на 7 сентября Украина насчитала уже более 800 российских дронов, задействованных в ударе по целям в рамках СВО.

Между тем, немецкий генерал считает, что Запад должен надавить на Китай, но сомневается, будет ли это успешным.