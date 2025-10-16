«НАТО нам всё даст для перемоги» – украинцев готовят к затягиванию войны ещё на три года

Вадим Москаленко.  
16.10.2025 16:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 205
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина и её союзники по НАТО готовятся продолжать антироссийскую войну на протяжении как минимум трёх лет.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и её союзники по НАТО готовятся продолжать антироссийскую войну на протяжении как минимум...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Глава МИД Польши Сикорский сказал, что Украина готовится воевать ещё три года, и призвал европейцев готовиться к такому сроку поддержки Украины. Это реальные сроки?», – спросил ведущий.

«Речь идет о том, что Российская Федерация на данный момент использует тактику войны на истощение. То есть рассчитывают на то, что российская экономика за счет ресурсов и ВПК сможет вести активную фазу боевых действий в течение, как минимум, двух лет», – сказал Снегирев.

«А заявления Сикорского дают понять, что в эту игру можно играть вдвоем.

То есть, украинская сторона может рассчитывать на экономический потенциал стран НАТО. То есть, расчет на то, что украинская экономика рухнет в следствии действий российской стороны, не оправданы.

Второй момент – это сигнал европейским партнерам по блоку НАТО о том, что следует готовиться к характеру затяжной войны на Украине, и увеличению военно-технической помощи», – подытожил укро-эксперт.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить