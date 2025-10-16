«НАТО нам всё даст для перемоги» – украинцев готовят к затягиванию войны ещё на три года
Украина и её союзники по НАТО готовятся продолжать антироссийскую войну на протяжении как минимум трёх лет.
Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Глава МИД Польши Сикорский сказал, что Украина готовится воевать ещё три года, и призвал европейцев готовиться к такому сроку поддержки Украины. Это реальные сроки?», – спросил ведущий.
«Речь идет о том, что Российская Федерация на данный момент использует тактику войны на истощение. То есть рассчитывают на то, что российская экономика за счет ресурсов и ВПК сможет вести активную фазу боевых действий в течение, как минимум, двух лет», – сказал Снегирев.
«А заявления Сикорского дают понять, что в эту игру можно играть вдвоем.
То есть, украинская сторона может рассчитывать на экономический потенциал стран НАТО. То есть, расчет на то, что украинская экономика рухнет в следствии действий российской стороны, не оправданы.
Второй момент – это сигнал европейским партнерам по блоку НАТО о том, что следует готовиться к характеру затяжной войны на Украине, и увеличению военно-технической помощи», – подытожил укро-эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: