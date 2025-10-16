«НАТО нам всё даст для перемоги» – украинцев готовят к затягиванию войны ещё на три года

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина и её союзники по НАТО готовятся продолжать антироссийскую войну на протяжении как минимум трёх лет.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Глава МИД Польши Сикорский сказал, что Украина готовится воевать ещё три года, и призвал европейцев готовиться к такому сроку поддержки Украины. Это реальные сроки?», – спросил ведущий.

«Речь идет о том, что Российская Федерация на данный момент использует тактику войны на истощение. То есть рассчитывают на то, что российская экономика за счет ресурсов и ВПК сможет вести активную фазу боевых действий в течение, как минимум, двух лет», – сказал Снегирев.