«Нас ждет страшное испытание»: Луценко о летнем наступлении русских

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То, что перемирия на Украине не удалось достичь к 9 мая, говорит о продолжении боевых действий как минимум до ноября.

Об этом в эфире видеоблога майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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