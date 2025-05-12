«Нас ждет страшное испытание»: Луценко о летнем наступлении русских
То, что перемирия на Украине не удалось достичь к 9 мая, говорит о продолжении боевых действий как минимум до ноября.
Об этом в эфире видеоблога майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Далее состоится полноценная летне-осенняя военная кампания российских военных преступников, и нам стоять насмерть на рубежах страны в этой непростой ситуации, когда мы останемся без американской помощи. Ни одной копейки в бюджет США на поддержку Украины в этом году не заложено, и мы можем рассчитывать только на себя и на европейцев.
Здесь большую роль будет играть атмосфера внутри Украины, она должна символизировать единство, потому что испытания будут страшными», – заявил Луценко.
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