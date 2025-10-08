Муки многовекторности: Грузия может отречься от «евроинтеграции», но повернуться к России не готова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Грузия не может вернуться к полноценному взаимодействию с Россией даже на фоне охлаждения отношений с Евросоюзом из-за нерешенной проблемы потерянных в 2008 году провинций.

Об этом в эфире Usarm.Info заявил грузинский обозреватель Гулбаат Рцхиладзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

