Министр культуры Казахстана открыто встала на сторону русофобов

В Казахстане постоянно отмечается практика применения двойных стандартов, когда сторонники России и интеграции преследуются, а ярые русофобы уводятся от ответственности. На этот раз высшие чиновники даже не скрывают своего покровительства воинствующим националистам.

Недавно мы писали о том, что блогера Аслана Толегенова, выступавшего за развитие дружеских отношений с Россией, осудили на 3 года и 9 месяцев по сфабрикованному обвинению «в разжигании межнациональной розни» в рамках статьи 174 УК РК. Основанием стало заявление провокатора националиста, посчитавшего себя «оскорблённым» за всю нацию.

Интересно, что на этом фоне дела в отношении нациков не возбуждаются или закрываются, порой после вмешательства министров. Так случилось с известной русофобкой Аидой Джексеновой, которая устраивала в социальных сетях кампании с требованием запретить российским певцам и артистам выступать с концертами в РК.

В её постах обнаружились признаки национальной нетерпимости в отношении русских и было возбуждено уголовное дело, которое сразу же забуксовало после вмешательства министра культуры и информации Аиды Балаевой.

Она заявила, что у блогера была лишь своя «принципиальная гражданская позиция», требующая лишь поддержки, а не порицания. Более того, министр предоставила в помощь националистке двух адвокатов, услуги которых оплачены из бюджета! И несмотря на резонанс, следственные действия были приостановлены, и наверняка само дело будет закрыто.

Под такую же негласную «амнистию» 22 ноября попал и псевдоисторик Айбек Абдурахманов, в отношении которого КНБ закрыло дело якобы из-за отсутствия «состава преступления».

Хотя он внедрял через свои аккаунты в социальных сетях выдуманные эпизоды «голодомора», массовых репрессий, пыток и «русской оккупации».

А это уже явное избирательное применение властями нормы 174 УК РК, когда сознательно демонстрируется подход: «Своим всё – чужим по закону», показывающий, что нацисты находятся под контролем и управляются высокопоставленными чиновниками из правительства.

И такая защита вовсе неслучайна, и можно сделать вывод, что Балаева попросту защищает свою команду, которая как раз и изображала «разгневанную общественность», когда инициировала многочисленные петиции под лозунгами недопущения выступлений российских исполнителей. Ведь Балаева затем использовала их для выпуска распоряжений об аннулировании концертов, что вылилось в настоящую «культурную отмену».

Можно вспомнить, как таким образом отменялись фестиваль «Жара» Эмина Агаларова, концерты Полины Гагариной и «Хора Турецкого», выступления команды КВН «Камызяки» и даже ледового шоу Татьяны Навки, супруги Дмитрия Пескова. Вся «вина» их заключалась в том, что они или побывали в ЛДНР и Крыму или поддержали СВО. Основанием для отмены гастролей артистов КВН «Камызяки» вообще послужила публикация их на террористическом сайте «Миротворец».

Проблема в том, что Астана этим создавала прецедент и показывала пример Ташкенту и Бишкеку, где местные власти после таких демаршей «смелой» Аиды Балаевой повторяли её действия у себя, внедряя такую же политику «культурной отмены».

И надо отметить, что сотрудничество Аиды Балаевой с казахскими националистами имеет давнюю историю. Еще в 2020-м году, занимая тот же пост, она всецело поддержала русофобское заявление известного националистического деятеля Армана Шураева и потребовала прекратить вещание программы «Военная приемка» российского телеканала «Звезда» с переводом на казахский язык по местному телеканалу «ОҢ ТВ».

Сделала она это с угрозами в адрес СМИ:

«В случае повторения подобных случаев министерство информации и общественного развития вынуждено будет принять меры по отношению к СМИ, чья редакционная политика наносит урон имиджу страны».

И линия осуществляется последовательно пять лет, только за это время еще больше ограничена трансляция российского ТВ и приняты поправки, в результате чего только 40% вещания может вестись на русском языке с введением административных кар для СМИ в случае нарушений.