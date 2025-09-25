Мечты укро-верхушки: Конфликт затянется на годы, но благодаря Трампу можем выпросить «воздушное перемирие»

Анатолий Лапин.  
25.09.2025 13:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 294
 
Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Конфликт вокруг Украины затянется еще на годы, возможно лишь поэтапное перемирие.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт вокруг Украины затянется еще на годы, возможно лишь поэтапное перемирие. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В этом году еще есть возможность сесть за стол переговоров с Вашингтоном, Брюсселем и другими столицами Европы и попытаться вместе выработать формулу реального мира. И я надеюсь, что президент Трамп получил много доказательств того, что политика, направленная на то, чтобы не провоцировать русских, не работает.

Если он действительно использует свою власть для достижения мира, то это возможно. Я слышал его вчерашнюю речь и стал более оптимистично смотреть на этот год как на окно возможностей…

Этот компромисс будет растянут во времени. Будут этапы, и я думаю, что мирный процесс займет годы. Но на первом этапе будет что-то вроде прекращения огня в воздухе. В воздухе, а не на земле, потому что вы не можете контролировать операторов дронов с земли, но вы можете контролировать баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны типа «Шахед», или вы можете контролировать морские беспилотники, подводные беспилотники и другие», – мечтал Резников о передышке для бандеровцев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить