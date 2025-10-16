Кому принадлежит Нобелевская премия и кто собирался заработать на смерти Трампа

Трамп поговорил с Зеленским о возможности поставок Томагавков Киеву уже на следующий день после того, как ему не дали Нобелевскую премию мира. Вероятно, мир и Томагавки для Трампа это одно и тоже. В Сети шутят, что ожидается, когда Трамп введёт пакет санкций против Норвегии, которая возглавляет Нобелевский комитет премии мира. Впрочем, не стоит думать, что Нобелевка – действительно международное явление. Эта премия уже давно стала политической, вне зависимости от того, по какой тематике она вручается. Это, скорее, премия глобалистов.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Вспомнить хотя бы Барака Обаму, который ничего не сделал для воцарения мира и получил награду авансом за цвет кожи и за какую-то рисующуюся перспективу. Просто, глобалистам было важно, чтобы Обама казался «голубем мира», в то время как военные силы США принимали участие в двух затяжных военных конфликтах — в Ираке и в Афганистане, а администрация Обамы вовсю «кочегарила» Майдан и войну на Донбассе.

Трамп же не получил премию по распоряжению глобалистов, потому что политику такого уровня следует держать язык за зубами. Когда Трамп многократно давал понять, что ему очень хочется получить эту премию: намекал, прямо говорил, подчёркивал количество военных конфликтов, которые он якобы закончил, он тем самым показал своё слабое место, ведь для него оказалось крайне важно получить признание. В основном именно по этой причине его и «укололи» в столь слабое место, показав, что он не наработал на такое поощрение.

Однако просто взять и не разрешить дать премию мира Трампу для глобалистов мало. Поэтому премию весьма изящно с их стороны вручили политической активистке из Венесуэлы, представительнице страны, где самые большие запасы нефти в мире, в которой Трамп готовит госпереворот. Премиантка же хочет свергнуть действующего президента Венесуэлы.

Таким образом, в дальнейшем Трамп не станет возмущаться против того, кому выдали такую премию. К тому же это своеобразный сигнал о том, на кого делаются ставки в вероятном грядущем госперевороте. Возможно, это даже сигнал венесуэльской армии, чтобы те вставали на путь предательства.

Из всего следует, что премию мира присуждают вовсе не норвежские депутаты, а наднациональные структуры, которые влезли во все государственные институты западных стран. Премии, песенные конкурсы, спорт и, конечно же, политика – находятся под контролем внешних сил. Даже так называемые государственные лидеры уже давно перестали быть таковыми. Западные президенты, премьер-министры и канцлеры являются лишь менеджерами под управлением крупного капитала. Их покупают и продают как товар на рынке. И неважно, как будут идти выборы: победа на них обусловлена одобрением наднациональных элит.

Ради примера возьмём двух извечных противников на рынке. Обычные газированные напитки, которые все знают как Coca-Cola и Pepsi. Это совершенно одинаковые напитки под разными брендами, которые давно и намертво сцепились за потребительский выбор. Эти два вечных врага не брезгуют даже антирекламой друг друга, а люди с пеной у рта спорят, что из этого всего вкуснее. На это тратятся миллиарды, но люди не знают, что эти два бренда принадлежат компании BlackRock, и им совершенно без разницы, что именно купит потребитель. Вся конкуренция двух марок – не более чем игра. В этом году позволят победить Pepsi, а в следующем – Coca-Cola. Без разницы.

Но BlackRock никогда не даст им убить друг друга, ведь это убытки. Им нужно, чтобы потребитель что-нибудь покупал и верил, что у него есть выбор, а BlackRock в это время зарабатывал.

Аналогично происходит с западными президентами, которые после выборов приносят прибыль и выполняют поручения транснациональных корпораций, вроде большой тройки: BlackRock, Vanguard и State Street. А если так называемый национальный лидер не приносит прибыль и должным образом не выполняет поручения, то его меняют на удобного, как это произошло в Германии, когда кресло канцлера занял бывший председатель немецкого филиала BlackRock.

Тот же Трамп имеет серьёзную связь с этой корпорацией, которая частично владеет его активами. Кстати, перед самым покушением на Трампа во время его предвыборной речи BlackRock засветилась в деле, когда через одну из своих фирм пыталась продать без покрытия 12 миллионов акций крупнейшей компании Трампа «Trump Media & Technology Group» (TMTG). Эксперты полагают, что это было ставкой на резкое падение стоимости компании в случае убийства Трампа. А масла в огонь подлил тот факт, что в Трампа стрелял человек, снявшийся в рекламе BlackRock в 2022 году.

Покушение убедило Трампа играть по правилам транснациональных элит, и он даже перестал упоминать то самое «глубинное государство», с которым боролся. После избрания ему даже разрешили немного поиграть в миротворца, но дело быстро заглохло, когда коснулось украинских активов, которые давно и по дешёвке скупила транснациональная корпорация BlackRock. И это отнюдь не только земли с пресловутыми редкозёмами. Это весь чернозём, недра, промышленность, энергетика, порты и даже сами украинцы.

Так позволили бы эти наднациональные структуры дать Трампу Нобелевскую премию мира, если ему просто разрешили поиграть с темой мира на Украине? Поэтому премию дали неизвестной активистке, которая является очередной версией Навального и Тихановской для Венесуэлы.