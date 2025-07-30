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Хакерские и дроновые атаки на гражданские аэропорты России нацелены на то, чтобы посеять недовольство в «среднем классе» граждан.

Об этом на канале «Alpha media» заявил киевский политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь мы додумались о большем – бомбардировка крупнейших российских аэродромов. А это европейская часть. Оказывается, это разрывает авиационные коммуникации в России. А они как в Индии – там масса нищих, а аэропорт чистенький, аккуратненький. Оказывается, весь средний класс не ездит машинами, потому что очень плохие дороги, и не ездит поездами. Они все летают самолетом», – не стесняясь проявлял маразм Небоженко.