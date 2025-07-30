«Испоганим жизнь среднему классу России!» – в Киеве обещают усилить атаки на аэропорты
Хакерские и дроновые атаки на гражданские аэропорты России нацелены на то, чтобы посеять недовольство в «среднем классе» граждан.
Об этом на канале «Alpha media» заявил киевский политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Теперь мы додумались о большем – бомбардировка крупнейших российских аэродромов. А это европейская часть. Оказывается, это разрывает авиационные коммуникации в России.
А они как в Индии – там масса нищих, а аэропорт чистенький, аккуратненький. Оказывается, весь средний класс не ездит машинами, потому что очень плохие дороги, и не ездит поездами. Они все летают самолетом», – не стесняясь проявлял маразм Небоженко.
«Поэтому в данном случае мы притягиваем не Россию в войну, а мы затягиваем средний класс России, который делает вид, что он не имеет отношения к войне. Портим ему жизнь. Это очень важно!
И тут уже нужно тихо говорить: «так мы же уже не поедем на юг, не вернемся к тёще, не поедем к родственникам, потому что хохлы бомбят». А они не бомбят даже. Просто появление нашей стрекозы какой-то над аэродромом уже мешает стрелять вверх, потому что можно сбить», – истово бредил рагуль.
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