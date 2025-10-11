Генерал ВСУ негодует: Зачем выпускать молодняк? Они могут вкалывать на военных заводах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины существенно ухудшается военная ситуация и пока не видно, что она может существенно изменится в пользу Киева.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, почему Украина не успевает за Россией в производстве ракет.

Романенко винит в этом отсутствие «справедливой и полной мобилизации» и перевода страны на военные рельсы.

«Это значит, например, что молодежь [от 18 до 22 лет], которую выпустили за границу, могла быть если не на боевом, то на трудовом фронте, то есть на предприятиях, выпускающих такого рода оружия», – заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ.

Он считает, что нужно менять законодательство в части «ответственности как военных, так и гражданских за выполнение задач в ходе этой кровавой войны».

В части подготовки резервов он поставил в пример Россию, которая выделяла средства на развитие организаций казачества, которое теперь принимают участие в боевых действиях.

По его мнению, Украине нужны «тяжелые стратегические решения».