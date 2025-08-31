Гей-бандеровец негодует: Смерти Парубия отказываются сочувствовать в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Харькове!

Многие жители крупных городов Украины приветствовали убийство во Львове нациста Андрея Парубия, поскольку считают его виновным в цепочке событий, которые в итоге привели к войне.

Такими наблюдениями в эфире телеканала «Эспрессо» поделился русофоб-телеведущий Виталий Портников, известный нетрадиционной ориентацией.

«Вы же видели, что происходит в социальных сетях вокруг смерти Парубия. Видели? Да, можно считать, что это и боты есть, но мы еще раз убеждаемся, какое количество украинских граждан на самом деле, вот оно – как лахмус, являются носителями русского.

Эти люди находятся под бомбами в Харькове, в Одессе, в Днепре, в Киеве. Они каждый день рискуют смертью, но они продолжают быть представителями российской политической философии.

Для них до сих пор больший Парубий враг, чем Путин. Они до сих пор думают, что, если бы таких, как Парубий, не было, они бы жили в сердечном понимании с Россией.

Может, было бы меньше украинского, больше русского. Может вообще эта Украина бы выглядела бы как колония России, но ведь никто бы не стрелял. А вот когда эти вот Парубии полезли на Майдан защищать свои права, которые не являются нашими, тут все и началось. И теперь мы должны ему сочувствовать?

…Если бы не было Парубия, не было бы и Путина с войной. Это такая логика», – сокрушается Портников.