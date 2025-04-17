Эстонцы за три дня захватят Санкт-Петербург – Каспаров

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Армия Эстонии может захватить Санкт-Петербург.

Об этом бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти горлопаны на телевидении, которые орут, что мы в Таллин зайдем. Попробуйте, зайдите. Не вы в Таллин зайдете, а эстонцы в Петербург зайдут через три дня, если финны не успеют его за это время снести артиллерией», – уверяет иноагент.

При этом в том, что Германия предоставит Украине ракеты «Таурус» бывший шахматист сомневается.