Эстонцы за три дня захватят Санкт-Петербург – Каспаров
Армия Эстонии может захватить Санкт-Петербург.
Об этом бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот эти горлопаны на телевидении, которые орут, что мы в Таллин зайдем. Попробуйте, зайдите. Не вы в Таллин зайдете, а эстонцы в Петербург зайдут через три дня, если финны не успеют его за это время снести артиллерией», – уверяет иноагент.
При этом в том, что Германия предоставит Украине ракеты «Таурус» бывший шахматист сомневается.
«Что касается сегодняшних западных политиков, когда даст, тогда и поговорим. В начале мая они зафиксируют правительство, и посмотрим, даст ли он. Там все равно уже оговорки: «Должны утвердить союзники». Я стали в голосе пока не чувствую», – сказал Каспаров.
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