«Быстрое окончание войны возможно только при нашей капитуляция» – ВСУушник
Ни НАТО, ни новое руководство США не помогут Украине победить в войне против России.
Об этом на канале «Alpha media» заявил боец ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В НАТО отсутствует вообще в какой-нибудь весомой степени понимание использования дронов в современной войне. Там нет коммерческих мавиков, нет изначально боевых fpv, ну и там их всяких разновидностей тяжелых дронов.
Чтобы люди вообще не тешили себя надеждой, на данный момент без США, участие которых теперь под большим вопросом, НАТО не дееспособно. По ряду причин, просто внутренних, внешних, боеспособности, понимания, стратегии, которые сейчас в правилах игры на поле боя. И почему, опять же, наш президент в это уперся, я не могу понять», – сказал ВСУшник.
«Не будет волшебника, не будет того, кто придет и все решит. Даже тот стодневный план Трампа – а когда начнется отчисление ста дней этого плана? Потом они скажут – да не, еще не начинался. Поэтому это абсолютно абсурдное ожидание. Быстрое завершение войны, оно может быть только при нашей капитуляции. Все. Вот тогда да, будет быстрое завершение войны, но с вытекающими отсюда очень серьезными и неприятными последствиями», – добавил он.
По мнению «Историка», сразу по окончанию войны на Украине, Россия сразу вооружит вчерашних врагов, и начнёт новую войну – против Польши и Прибалтики.
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