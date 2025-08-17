Азербайджан уже воюет на Каспии на стороне Украины, участвуя в потоплении российских судов – эксперты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский сухогруз «Оля-4» был поражен беспилотниками 15 августа в каспийском порту Астраханской области. В атаке участвовали 14 дронов: десять были сбиты силами ПВО, четыре поразили судно. Сухогруз затонул.

Об этом сообщал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответственность за атаку поспешил взять на себя генштаб ВСУ, однако интересанты могут быть и другими.

«Оля-4» принадлежал дагестанскому бизнесмену Джамалдину Пашаеву, который в прошлом году попал под санкции США за перевозку грузов между Россией и Ираном.

Верным союзником США заявил себя Азербайджан, президент которого Ильхам Алиев 8 августа подписал в Белом доме несколько документов, касающихся, в том числе, и военного сотрудничества.

Кроме того, Баку счел себя оскорбленным из-за успешной атаки российских дронов на нефтебазу азербайджанской госкомпании SOCAR в Одесском порту. Через нее поступало горючее для ВСУ.

По информации публициста Сергея Мардана, беспилотники на «Оля-4» летели со стороны Азербайджана.

«Это по-настоящему интересно. Ещё интереснее, когда мы будем бомбить Баку?», – написал Мардан в своем тгк.

Политолог Юрий Баранчик обращает внимание на технические аспекты.

«Ситуация очень странная, так как от места подрыва до линии фронта на Украине боле 800 км. Это предельные расстояния для украинских БПЛА и в этом случае они используются лишь по стационарным целям. Не удивительно, что распространяются слухи о том, что БПЛА летели со стороны Азербайджана. Эта версия подлежит тщательному изучению, так как атака БПЛА с территории Украины очень маловероятна», – уточняет политолог Юрий Баранчик.

Его коллега Дмитрий Евстафьев был более радикален.

«Я надеюсь, мы все понимаем, что по порту Оля долетело не с Украины? Боюсь, вопрос не просто назрел, а перезрел. Решать его пора. Зарвались некоторые, зарвались», – написал он.

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич напоминает, что ВМС Азербайджана провели на этой неделе масштабные тактические учения с боевой стрельбой.