Украина уже отправляет инструкторов в западные страны, чтобы обучать солдат НАТО методам войны с Россией.

Об этом на саммите в Копенгагене заявил просроченный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны действовать сообща – и использовать все наши силы. Наши ребята уже здесь, в Дании. Это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать дроны, и они уже приступили к выполнению своей миссии.

Мы готовы поделиться с вами этим опытом. И это только первый шаг к созданию эффективной системы защиты всей Европы. Давайте вместе работать над согласованными решениями, которые помогут это осуществить», – вещал Зеленский.