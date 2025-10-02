Зеленский привёз в Данию выживших ВСУшников – обучать Европу войне с РФ

Константин Серпилин.  
02.10.2025 17:16
  (Мск) , Копенгаген
Просмотров: 233
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина уже отправляет инструкторов в западные страны, чтобы обучать солдат НАТО методам войны с Россией.

Об этом на саммите в Копенгагене заявил просроченный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны действовать сообща – и использовать все наши силы. Наши ребята уже здесь, в Дании. Это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать дроны, и они уже приступили к выполнению своей миссии.

Мы готовы поделиться с вами этим опытом. И это только первый шаг к созданию эффективной системы защиты всей Европы. Давайте вместе работать над согласованными решениями, которые помогут это осуществить», – вещал Зеленский.

«Когда мы говорим о стене из беспилотников, мы имеем в виду всю Европу, а не только одну страну. Если русские могут решить запустить дроны в Польшу или Северную Европу.

Нам нужны быстрые и эффективные силы обороны, которые знают, как бороться с беспилотниками», – трепался наркоман.

