Зеленский привёз в Данию выживших ВСУшников – обучать Европу войне с РФ
Украина уже отправляет инструкторов в западные страны, чтобы обучать солдат НАТО методам войны с Россией.
Об этом на саммите в Копенгагене заявил просроченный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы должны действовать сообща – и использовать все наши силы. Наши ребята уже здесь, в Дании. Это опытные украинцы, которые знают, как обнаруживать и сбивать дроны, и они уже приступили к выполнению своей миссии.
Мы готовы поделиться с вами этим опытом. И это только первый шаг к созданию эффективной системы защиты всей Европы. Давайте вместе работать над согласованными решениями, которые помогут это осуществить», – вещал Зеленский.
«Когда мы говорим о стене из беспилотников, мы имеем в виду всю Европу, а не только одну страну. Если русские могут решить запустить дроны в Польшу или Северную Европу.
Нам нужны быстрые и эффективные силы обороны, которые знают, как бороться с беспилотниками», – трепался наркоман.
