На Западе не понимают, почему утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский так добивается встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил в интервью CNBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы говорим о гарантиях безопасности и деталях, а президент Зеленский хочет личной встречи с Путиным. Честно говоря, большинство из нас не понимает, почему президент Зеленский требует этого. Мне кажется, в первую очередь, надо выяснить, какие гарантии безопасности предоставят Европа и США», – сказал Кларк.

Ему кажется, что главаря киевского режима должно больше волновать, как и куда введет свои войска НАТО.