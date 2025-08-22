Зеленский должен не рваться к Путину, а встречать войска НАТО! – генерал Кларк
На Западе не понимают, почему утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский так добивается встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил в интервью CNBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы говорим о гарантиях безопасности и деталях, а президент Зеленский хочет личной встречи с Путиным. Честно говоря, большинство из нас не понимает, почему президент Зеленский требует этого. Мне кажется, в первую очередь, надо выяснить, какие гарантии безопасности предоставят Европа и США», – сказал Кларк.
Ему кажется, что главаря киевского режима должно больше волновать, как и куда введет свои войска НАТО.
«Пока что это очень-очень расплывчато. Когда европейцы говорят, что отправят войска на Украину, но только в западную часть страны, это не гарантии безопасности. Если мы собираемся это сделать, то нужно отправить туда войска США и разместить их к востоку от Киева, чтобы Россия не смогла продвинуться по просторам Украины и захватить остальную страну», – рассуждал Кларк.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: