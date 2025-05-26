«Зажали деньги!» – на Украине до сих пор не стартовали курсы БПЛА для будущих офицеров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жадная и ленивая Зе-власть до сих пор не организовала курсы по ускоренному обучению офицерского состава для ВСУ.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы говорим только о количестве дронов, а нужно поднимать вопрос о количестве людей, которые управляют этими дронами и которые обеспечивают нормальную деятельность этих дронов. Открыты ли дополнительные курсы, открыты ли дополнительные кафедры на базах вышек учебных заведений? Даже несмотря на лето, и подготовка должна идти круглогодично. Но этого я не вижу», – возмутился Кривонос.