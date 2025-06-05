Затулин: Как бы нам ни хотелось, Украина не исчезнет с карты по итогам СВО

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Украина сохранит свою государственность по итогам СВО. России уже сейчас нужно думать, как влиять на украинские дела после окончания боевых действий.

Об этом на Ливадийском форуме заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы нам ни хотелось, что итогом этой СВО будет то, что уродливое детище Беловежского сговора исчезнет с карты мира, – этого не будет, Украина сохранится», – сказал Затулин.

Именно по этой причине, считает депутат, не стоит «вести пропаганду, что вас, украинцев, не существует».

«Но мы не должны и продолжать украинизацию, тем более на новых территориях, но найти способы влияния на Украину изнутри, потому что война когда-нибудь закончится», – сказал Затулин.

По его словам, вопреки расхожему мнению, изначально Минские соглашения не были обманом Запада – европейцы были согласны с планом широкой автономии Донецка и Луганска, но всё сорвала позиция элит в Киеве.

«Меркель и Олланд не понимали степень упертости украинского вопроса. Мы провели решение через ООН, чтобы войны избежать, потому что война – это риски. Если бы все произошло с Минскими соглашениями, так, как задумывалось, то Украина превратилась бы в федерацию, с которой можно было работать изнутри, чтобы она не вступала в НАТО. Никто Путина в Минске не мог обмануть. Он знал, что он делал», – сказал Затулин.

С депутатом поспорил выступающий следом политик Сергей Бабурин, потребовавший покончить с украинской самостийностью.